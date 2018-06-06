سالم علي المهيري: زايد وضع كلمات رسالة المحبة والعطاء

الشارقة 24:





صرح سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: "على الرغم من الذكرى الأليمة التي يحملها تاريخ التاسع عشر من رمضان، حيث فقدت الإنسانية رجل العطاء ورجل المحبة، ومؤسس دولة الإمارات، وبانيها، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلا أن هذا الرحيل لم يكن حاجزاً في استكمال عمل الخير الذي زرع بذوره الوالد الراحل، لأن زايد الخير، هو مفهوم عطاء يتخطى حدود الزمان والمكان.

وفي كل عام، ومع كل ما يدور حولنا من أزمات إنسانية، نزداد يقيناً بأن العالم يحتاج دوماً إلى الخير لإنقاذ البشرية، وهل هناك أفضل من "زايد الخير" ليكون قائدنا وملهمنا في الاستمرار بالعطاء استكمالاً لرسالة المحبة والعطاء، التي وضع كلماتها الأولى، وانتشرت سطورها في دول العالم كله.