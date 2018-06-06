"اجتماعية الشارقة" توزع 640 وجبة سحور احتفاء بـ "يوم زايد"

الشارقة 24:





نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، مبادرة تحت عنوان؛ "عشان زايد الخير سحورنا غير"، وهي مبادرة لتوزيع السحور على الفئة العاملة، نفذتها الدائرة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، والذي يصادف الـ 19 من رمضان كل عام.

وثمنت سمية الشامسي، رئيس قسم نادي الأصالة بالدائرة؛ والمشرفة العام على هذه المبادرة؛ حرص أفراد المجتمع من المتطوعين الذين بلغ عددهم نحو 125 متطوعاً من الجنسين ومختلف الإعمار، وكذلك مشاركة كبار السن من فريق "الخير والبركة"، التطوعي، الذين شاركوا بما لديهم من سلة غذائية تتكون من طعام وفواكه وماء وعصائر؛ حيث وصل عدد هذه الوجبات لنحو 640 وجبة غذائية ليتم توزيعها في ضاحية مغيدر، وفي الشوارع والمناطق الصناعية وسكن العمال.