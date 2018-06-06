مبادرات متنوعة لمركز الشارقة للاتصال في الشهر الكريم

الشارقة 24:

استقبل مركز الشارقة للاتصال، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الشهر الفضيل بأجواء روحانية خاصة، تميزه عن أي مناسبة أخرى، حيث تبنى العديد من النشاطات المختلفة تحت شعار "لنتواصل في رمضان"، وذلك تماشياً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الأعمال التطوعية في شهر العطاء

وترسيخاً لمبدأ التعاون القائم بين المركز وجميع الجهات الحكومية، قام موظفو المركز بعدد من الأعمال التطوعية، التي تستهدف الأفراد والأسر المتعففة، والأسر من ذوي الدخل المحدود، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وسعى مركز الاتصال لجمع معلومات الأنشطة والبرامج الخيرية التي تحتضنها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، خلال شهر رمضان، حيث تم الترويج لها من قبل المركز بالوسائل الإلكترونية الحديثة، المستخدمة في المركز، كالمجالس الرمضانية التي ينظمها نادي الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، والمسابقات الرمضانية والحملات الخيرية مثل: مشروع بناء مساجد الشارقة، وزكاة المال، والمشاريع الخيرية الأخرى.

وتحت شعار لنتواصل في رمضان، أطلق مركز الشارقة للاتصال المسابقة الرمضانية الأولى، والتي استهدفت استمرارية التواصل مع الجمهور خلال شهر التواصل، وتعددت طرق التواصل في المشاركة بالمسابقة، من خلال وسائل التواصل الإلكترونية للمركز.

ولم يغفل المركز عن الاهتمام بموظفيه، من خلال تنظيم مجموعة من البرامج منذ بداية الشهر، ذات علاقة بالشهر الفضيل، كحضور فعاليات الجهات الحكومية، وتنظيم الإفطار الجماعي للموظفين.

وأكد المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، أن هذه المبادرات تضفي لمسات حقيقية تختلف عن كل المناسبات الوطنية والعامة والأحداث المهمة، لما لها من أثر كبير على الأفراد والمجتمع، وتزامن هذا الدعم مع احتفاء دولة الإمارات بعام زايد وشهر رمضان المبارك، يؤكد استمرار نهج الخير والعطاء الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه.