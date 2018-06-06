حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي العام لـ "أكاديمية العلوم الشرطية"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 35 لسنة 2018، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة المرافق لهذا المرسوم.

ويصدر مجلس الأكاديمية بقرارات منه ما يلي:

1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للأكاديمية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية بما يتفق واختصاصاتها.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المرسوم.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.