"الشارقة للعمل التطوعي" تنظم مجلسين رمضانيين

الشارقة 24:





عقدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، مجلسين رمضانيين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، عبر استضافة مختلف الخبراء والمختصين في مجال العمل التطوعي، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والبرامج ورؤساء الفرق التطوعية، وبعض الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وذلك حرصاً من "الجائزة" على تفعيل نشاطاتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وانطلق المجلس الرمضاني المخصص للنساء في مجلس ضاحية مغيدر؛ بمحاضرة عنوانها "رمضان غيمة عطاء" ألقتها الواعظة موزة أحمد الشامسي؛ للتعريف بأهمية العمل التطوعي خلال شهر رمضان المبارك.

كما أقيم المجلس الرمضاني المخصص للرجال بمجلس ضاحية مويلح، لمناقشة أهمية دور العمل التطوعي، ودور المجالس والفرق التطوعية وأفراد المجتمع في النهوض بالعمل التطوعي، بشكل جذاب وعملي، حيث استضاف المجلس المختصين من أصحاب الخبرات في مجال العمل التطوعي، ورؤساء الفرق التطوعية، ورواد العمل التطوعي.

وأوضح جاسم الحمادي، أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أن هذه الجلسة الرمضانيه لها العديد من الثراء الفكري والنقاشي الذي ساهم في الخروج بتوصيات وأفكار بناءة؛ أهمها؛ أن يتم تكوين مظلة للفرق التطوعية تساعد وتساند للنهوض بالعمل التطوعي، وكذلك الاهتمام بالأطفال من الصغر حتى يكون لهم دور بارز وفاعل من خلال غرس القيم الفاعلة.

ومن جانبها؛ أكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، حرص "الجائزة" على اغتنام شهر رمضان في تفعيل نشاطاتها المجتمعية، إذ تعد المجالس الرمضانية إحدى أهم مميزات شهر رمضان المبارك، لتأثيرها الإيجابي على المجتمع وأفراده، حيث يعد المجلس الرمضاني منصة لطرح الموضوعات والقضايا التي تهم الشباب والمجتمع لتعزيز التواصل الاجتماعي، والتقارب بين فئات المجتمع والتركيز على ترسيخ القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات.