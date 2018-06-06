"كهرباء الشارقة" تنجح في توصيل التيار لـ 30 مسجداً بزمن قياسي

الشارقة 24:

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لإنجازها توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 مسجداً جديداً في مدينة الشارقة في وقت قياسي لم يتجاوز شهر، وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من أداء الصلوات وتشجيع المتبرعين لبناء المزيد من المساجد الجديدة.

وتسلم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة درع التكريم من وفد دائرة الشؤون الإسلامية، برئاسة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن هناك أولوية لتوصيل الكهرباء والمياه إلى كافة المساجد بالشارقة بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار الليم إلى أن التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية مستمر لتوفير أفضل الخدمات بالمساجد، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد الاستهلاك في المساجد الجديدة وتركيب الأجهزة المرشدة في المساجد القديمة، والتوعية بالسلوكيات الصحيحة لترشيد الاستهلاك، خاصةً بأجهزة التكييف وضبطها على درجة حرارة 25 مئوية، وعدم الإسراف في الزينات الكهربائية بالمساجد، مؤكداً على أهمية الترشيد كسياسة ثابتة يقوم بها قطاع الكهرباء، لما له من أثر في توفير الاستهلاك ينتج عنه توفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وما يتبعها من تدعيم لشبكات النقل والتوزيع، وكذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.

وأوضح الليم أن الهيئة أعدت برنامجاً محدداً لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بمساجد الشارقة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، يشمل توفير النشرات واللوحات التوعوية بالمساجد، وإقامة دورات تدريبية وإلقاء محاضرات توعية للأئمة والمؤذنين بالمساجد عن أفضل الطرق والممارسات التي يمكن تطبيقها بالمساجد لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة عليها من الهدر، وإغلاق أجهزة التكييف ومصابيح الإنارة بالمساجد عقب أداء الصلوات، والتعاون مع الأئمة والمؤذنين لصياغة وإلقاء الخواطر على المصلين عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وأهميتهما لاستمرار الحياة والتطور، إلى جانب تركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه والصيانة المستمرة لها والتوسع في إنشاء مشروعات تدوير المياه واستخدامها في صناديق الطرد، بالإضافة إلى عمل مصليات صغيرة داخل المساجد الكبيرة من خلال فواصل زجاجية تكفي لعدد المترددين لأداء الصلوات بالمساجد بحيث لا يتم تشغيل جميع أجهزة التكييف والإضاءة بالمسجد وتشغيل ما يحتاجه المصلين فقط، وتبديل المصابيح بأخرى موفرة للطاقة.

من جانبه، أكد عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، أن التعاون بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية مستمر، ويعتبر نموذج ناجح من التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتطوير آليات ونظم العمل والارتقاء بمستويات التوعية والارشاد في استخدام الموارد.

مشيراً إلى أن المساجد الجديدة موزعة في عدة مناطق بإمارة الشارقة تشمل مساجد الرحمانية 10 والبوطينة والطلاع والرحمانية 9 والصبخة والرحمانية 2، والقرائن 2، وميسلون، والفلاح، والصناعية 10، والصناعية2، والسيوح، والبطينة، والسيوح3، والبديع، والسيوح7، والنوف2، والصناعية4، والصناعية 11، والصجعة، والرحمانية 3، والصجعة، والسيوح 4، والطي، والقرائن4، وفي مناطق الشهباء وأم الطرافا والجرينة والممزر.

وأكد مدير دائرة الشؤون الإسلامية، أن دعم هيئة كهرباء ومياه الشارقة للمساجد وتوصيل الخدمات في وقت قياسي شجع المتبرعين على بناء المزيد من المساجد وإعمارها.