"الطيران المدني" بالشارقة توزّع أكثر من 200 وجبة إفطار

الشارقة 24:





إحياءً لذكرى وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويوم زايد للعمل الإنساني، ومع نفحات شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء والإحسان، وزّعت دائرة الطيران المدني بالشارقة، الإثنين، أكثر من 200 وجبة إفطار على الجمهور في منطقة المجاز وبالقرب من مسجد التقوى، ومدفع الإفطار، الذي يعلن عن موعد الإفطار عند آذان المغرب، حيث يتم توزيع الوجبات على الأشخاص الذين يتجمعون لمشاهدة هذا التقليد الرمضاني، فيما شارك في توزيع وجبات الإفطار 10 موظفين من دائرة الطيران المدني بالشارقة.

وقال الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "تعكس مبادرة توزيع وجبات الإفطار على الصائمين والجمهور وكذلك يوم زايد للعمل الإنساني روح الشهر الفضيل، وتحقق أهداف رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للجميع في شتى أنحاء العالم، كما أن هذه الصفات والمبادئ متأصّلة في الشعب الإماراتي الأصيل، ونحن نسير على خطى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، وتقديم المساعدة، وتوفير الطعام في هذا الشهر المبارك للشعور بالآخرين، وتوطيد العلاقات والروابط بين الناس".

وأشار سعادته إلى أن مثل هذه اللفتات البسيطة من شأنها أن تساهم في بناء جسور بين مختلف أفراد المجتمع، كما أن القيام بها يعزز من التعاون بين الجهات الحكومية والجمهور ويغرس قيم ومبادئ الشيخ زايد في نفوس الجميع.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في الذكرى السنوية "يوم زايد للعمل الإنساني"، التي تخلد رحيل مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في 19 من شهر رمضان من كل عام، وذلك منذ العام 2004، ويتم في هذا اليوم القيام بعدة فعاليات تسلط الضوء على عطائه وكرمه والخير الذي كان يقدمه لشعبه وللبشرية جمعاء.