تعاون بين "شمس" و "فن" لتطوير المحتوى الإعلامي

الشارقة 24:





وقعت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، التي تعتبر واحدة من المدن الذكية الحرة المتخصصة في عالم الإعلام والاستثمار بمفاهيم ورؤى متطورة جديدة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الشارقة "فن"، اليوم الأربعاء، في مكاتب شمس، تضمنت حزمة من البنود التي تؤكد على أهمية الشراكة والعمل المشترك والتعاون والتنسيق، وتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات والتجارب، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي وعالم الإبداع، خصوصاً فيما يرتبط بالأطفال والناشئة.

ووفقًا لبنود المذكرة التي وقعتها من جانب "فن"، الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الشارقة "فن"، ومن جانب "شمس"، سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، تتضمن حزمة من البنود التي تؤكد على أهمية ومكانة التنسيق والعمل المشترك خصوصاً في المجال الإعلامي، والترويج لشمس وفن، كشريكين استراتيجيين لتطوير المحتوى "أفلام ورسوم متحركة"، والبث والتوزيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على تدريب ودعم المواهب الشابة والطموحة في إمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، بالإضافة إلى العمل على بلورة خطة عمل سنوية مشتركة بين الطرفين تحقق رؤية وأهداف الشراكة.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الشارقة "فن": "وقعنا اليوم مع شمس مذكرة تفاهم تعكس مدى حرص الطرفين على أهمية ومكانة العمل المشترك والتنسيق والتعاون، بما يخدم تحقيق أهدافنا المشتركة، في ظل التأكيد على أهمية تدريب ودعم الأطفال والناشئة للارتقاء بأدائهم ومواهبهم وإبداعاتهم".

وأضافت: "نحن سعداء جداً بتوقيع المذكرة مع شركائنا الاستراتيجيين "شمس"، التي تعتبر نموذجاً جديداً ونوعياً في عالم الإعلام والاستثمار والمناطق الحرة، حيث نستفيد من الإمكانات والكفاءات المتوافرة لدى شمس بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي الخاص بمؤسسة فن".

من جانبه، قال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس": "فرحنا جداً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركائنا في مؤسسة فن، حيث جاءت المذكرة منسجمة مع أجندة واستراتيجية شمس في تأسيس ونسج أفضل العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز ويرسخ من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالاستمرار في نهج النهضة والتقدم والتميز والإبداع والابتكار".

وأعرب الدكتور المدفع عن اعتزاز شمس وتقديرها لطبيعة ومضمون العلاقة مع "فن" التي تعمل على تحفيز إمكانات الجيل الواعد، وطاقات الأطفال والناشئة الإبداعية، لتكون منصة ملهمة لهم في مجالات عدة، على رأسها الإعلام، والفن السابع.

كما أشار سعادة الدكتور إلى أن مؤسسة "فن" متخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، وتسعى إلى إعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج لأعمالهم الفنية والأفلام الجديدة وعرضها في المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية في أنحاء العالم، إلى جانب تشكيل شبكة من الشباب الموهوبين والواعدين الذين يمكنهم تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.

وأضاف: "نتطلع دوماً إلى عقد شراكات مميزة، تحقق المنفعة المتبادلة لنا ولشركائنا، كما نسعى إلى ترسيخ سمعة إمارة الشارقة كجهة إعلامية رائدة على صعيد المنطقة، وتحويلها إلى عنوان عريض وبارز في خارطة العمل الإعلامي العالمية، والمشهد الإعلامي العالمي، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في العمل والاستثمار في عالم الإعلام".