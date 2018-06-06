"الموارد" تنظم مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل في الشارقة وخورفكان

الشارقة 24:





نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مقابلات وظيفية لعدد من الباحثين عن عمل خلال شهر يونيو الجاري في الشارقة وبمدينة خورفكان، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة.

واستهدفت المقابلات الوظيفية بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي، حملة المؤهلات الجامعية بتخصص هندسة ميكانيكية لشغل وظيفة مهندس ميكانيكي، كما نظمت مقابلات بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية لحملة المؤهلات ما دون الثانوية العامة لشغل وظيفة موظف بدالة، ومقابلات لدائرة الخدمات الاجتماعية للمؤهلات الجامعية بتخصص أمن البرمجيات، ونظم المعلومات، وعلم الحاسب لشغل وظيفة مبرمج.

ونظمت كذلك مقابلات لدائرة الحكومة الإلكترونية لمؤهلات البكالوريوس بتخصص قانون وحقوق لشغل وظيفة باحث قانوني، ونظمت عدد من المقابلات بالتعاون مع دائرة المالية المركزية لحملة البكالوريوس بتخصص تمويل لوظيفة مساعد محاسب، ومقابلات لبلدية مدينة الشارقة للتخصصات الجامعية في المحاسبة لشغل وظيفة محاسب.

كما نفذ فرع دائرة الموارد البشرية بخورفكان عدداً من المقابلات الوظيفية، مؤخراً، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة لشغل وظيفة مهندس مدني ومعماري، ودائرة الأشغال العامة لوظيفة مهندس إلكتروميكانيك، ودائرة شؤون الضواحي والقرى لشغل وظيفة مسؤول مجلس، وخدمة عملاء، وسكرتير، وهيئة الطرق والمواصلات لشغل وظيفة مراقب طرق، وموظف جودة.

ويستند نظام ترشيح الباحثين عن عمل للمقابلات الوظيفية للوظائف الشاغرة على خطط وبرامج وآليات حديثة في عملية الاختيار، وفقاً للمؤهلات العلمية بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل واكتمالها، وضمان خلق مزيد من التعاون لدى الباحثين لحصولهم على وظائف تناسب مؤهلاتهم، بالإضافة إلى اجتياز مرحلة التأهيل وإثبات الكفاءة في العمل في فترة التدريب، ويتم خلال إجراء المقابلات الشخصية تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تقييم الخبرات والمؤهلات وفقاً لمتطلبات الوظيفة.