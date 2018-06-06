ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة عائشة بنت علي النعيمي

الشارقة 24 – وام:





قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء الثلاثاء، واجب العزاء بوفاة الشيخة عائشة بنت علي النعيمي والدة كل من محمد بن حمدان بن خادم وراشد بن حمدان بن خادم في خيمة العزاء في منطقة الطلاع بالشارقة.

حضر مجلس العزاء، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والشيخ ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية بالشارقة، والشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الله بن محمد القاسمي.

كما حضر المجلس، عبد الرحمن بن علي الجروان مستشار الديوان الأميري في الشارقة بجانب عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية ورجال الأعمال وجموع المعزين .