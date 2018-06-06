سعيد بن صقر يشهد فعاليات ندوة "التلاحم الأسري" بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية بالتعاون مع المجلس البلدي في مدينة خورفكان، مساء الثلاثاء بفندق الأوشيانك، ندوة تخصصية بعنوان "التلاحم الأسري"، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وحشد من موظفي الدوائر الحكومية.

شهد فعاليات الندوة التي هدفت إلى التأكيد على القيم المجتمعية السليمة، والحفاظ على كيان الأسرة الإماراتية، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، ومديري وممثلي الدوائر المحلية والاتحادية.

شارك في فعاليات الندوة، سعادة سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً في سياق حديثه إلى أن الأسرة أساس التلاحم المجتمعي ولها دور في تعليم الفرد الحب والانتماء لمجتمعه، كما تساعده على تكوين أخلاقه وإكسابه العادات والقيم المتنوعة في جميع مجالات الحياة.

وأكد أن مسؤولية الأسرة تجاه أبنائها كبيرة، فعلى الأسر تدريب الأجيال المستقبلية على كيفية مواجهة كافة الضغوط الحياتية التي يواجهونها وتعزيز مفهوم المسؤولية الذاتية، بالإضافة إلى تفهم أدوار أفراد الأسرة ومعطيات كل دور ضمن المسؤوليات والحقوق والواجبات، إلى جانب ترسيخ وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

من جانبها ألقت المهندسة ريم سليمان النقبي "أول عربية تفوز بالجائزة الثقافية من العائلة الإمبراطورية في اليابان" ورقة عمل بعنوان "دور الأسرة في التربية الإيجابية للأبناء".

تناولت النقبي في ورقتها الحديث حول دور الأسرة في تعزيز القيم الإيجابية وتحفيز ابناءهم للارتقاء بأنفسهم على المستويات العلمية والمهنية، واكتساب الخبرات والمهارات التي تنمي الشخصية، مسلطة الضوء على جهود أسرتها في دعمها في مسيرتها التعليمية.

واستعرضت النقبي تجربتها في اليابان، حيث كانت إحدى الطالبات المبتعثات في اليابان حتى حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والميكانيكية، متناولة التحديات التي واجهتها في تجربتها ابتداءً من تعلم اللغة اليابانية والانخراط في مجتمع مغاير ثقافياً.

وتناولت النقبي الحديث عن أنشطتها الاجتماعية والإنسانية والثقافية في اليابان، مما أهلها للفوز بجائزة العائلة الإمبراطورية "هيغاشي كونينوميا"، كأول إماراتية وعربية تفوز بهذه الجائزة.

في ختام برنامج الندوة، قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة الدكتور راشد خميس النقبي بتكريم المتحدثين، وتوزيع الشهادات على المشاركين.