ريم النقبي: دعم الأسرة مكنني من نيل جائزة "هيغاشي كونينوميا" اليابانية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

استعرضت المهندسة ريم سليمان ناصر النقبي (أول عربية تفوز بجائزة "هيغاشي كونينوميا" اليابانية) تجربتها العلمية والثقافية والإنسانية خلال فترة ابتعاثها باليابان، وذلك بندوة بعنوان "التلاحم الأسري" نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية بخورفكان مساء الثلاثاء.

وقالت النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن دعم أسرتها كان له الدور الأبرز في تميزها خلال دراستها لهندسة الإلكترونيات والكهرباء في اليابان حتى حصولها على درجة البكالوريوس.

ولفتت إلى أن تجربتها باليابان بدأت في العام 2011، حيث درست اللغة اليابانية لمدة عامين حتى أتقنتها، قبل أن تلتحق بالجامعة، لافتة إلى مشاركتها في العديد من الأنشطة خلال تلك الفترة بهدف تعريف المجتمع الياباني على الإمارات، فضلاً عن تنفيذ عدد من المبادرات الإرشادية للطلبة الإماراتيين عن الدراسة والحياة في اليابان.

وأضافت إن تجربتها أكسبتها تجربة إنسانية غنية، نتيجة اطلاعها على ثقافة جديدة، عزز من ذلك تقديمها العديد من المحاضرات في المدارس الابتدائية وفي الجامعة، وتعلم لغة الإشارة اليابانية حتى وصلت إلى المستوى المتوسط، وهو ما مكنها من الإسهام في مد جسور التواصل بين فئة الصم في الإمارات واليابان.

واختتمت النقبي حديثها بالتأكيد إنه نتيجة لدعم والديها المستمر، وأنشطتها الإنسانية والمجتمعية طوال فترة دراستها في اليابان أهلها ذلك للفوز بجائزة "هيغاشي كونينوميا" من العائلة الإمبراطورية كأول عربية تفوز بالجائزة في المجال الثقافي، تقديراً لدورها الإيجابي في التقريب بين المجتمعين الياباني والإماراتي.