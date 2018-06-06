سالم الشحي: الأسرة ركيزة أساسية لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شدد سعادة سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي على دور الأسرة الإماراتية في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الأجيال الشابة، جنباً إلى جنب المؤسسات التخصصية.

وقال الشحي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش مشاركته بندوة نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية في خورفكان بعنوان "التلاحم الاسري"، إن مسيرة البناء والنهضة في دولتنا الفتية يرتكز على سواعد أبناءنا.

وأضاف الشحي إن الأسرة منوطة بإبراز القدوة أمام أبناءها، معتبراً إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات خير مثال لتقتدي بها الأجيال الجديدة.

وأكد على أهمية تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية بين أفراد الأسرة، وعلى رأسها قيم الولاء والتمسك بهويتنا الوطنية، والعمل بجد في سبيل دعم مسيرته التنموية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه متى ما صلحت الأسرة، صلح المجتمع وتحققت الريادة والنهضة، لا سيما في مجتمع تنافسي لا يقبل بغير الصدارة في شتى المجالات.