الأسر المنتجة بخورفكان تُرسّخ الموروث الشعبي في رمضان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة التحقيقات المرئية التي يجريها "الشارقة 24"، لرصد مظاهر شهر رمضان المبارك في مدن المنطقة الشرقية، تواجدت الأسر المنتجة في خورفكان بشكل ملحوظ على هامش الدورات الرمضانية التي تحفل بها المدينة.

عدسة "الشارقة 24"، رصدت ضمن جولاتها الميدانية، مساهمات فعالة لعدد من الأسر المنتجة والمطابخ المنزلية، في إبراز وترسيخ الموروث، على صعيد الترويج للمأكولات الشعبية.

دورات رمضانية عدة، تحفل بها خورفكان، طوال أيام الشهر المبارك، مثلت نافذة حيوية للأسر المنتجة لعرض إبداعاتها من المأكولات التراثية الطازجة، التي تنال إقبال واستحسان أهالي المدينة.

بطولة اللؤلؤية الرمضانية العاشرة لكرة القدم، كانت إحدى المنصات التي خصصت معرضاً للأسر المنتجة بحديقة الحي، حسب ما صرح به وليد جابر النقبي من اللجنة المنظمة للبطولة.

وأشار النقبي إلى أن إدارة البطولة، ارتأت استثمار الزخم الجماهيري في الترويج لمنتجات تلك الشريحة المهمة، لتحقيق مردود مادي لتلك الأسر، فضلاً عن دورها الرئيس في ترسيخ الموروث الشعبي للمطبخ الإماراتي، والذي يحفل بالعديد من المأكولات الصحية الشهية.