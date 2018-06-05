"تنفيذي الشارقة" يُشكل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في الإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد، مساء الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

وتناولت الجلسة، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واعتمد المجلس جملة من القرارات التي من شأنها خدمة أهالي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس، القرار رقم "18" لسنة 2018، بشأن تشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري، وعضوية كل من: الدكتور صقر عبد الله سلطان المعلا، والدكتورة فاطمة محمد الخميري، وسعيد سلطان بن خادم، وندى حسن الرئيسي، على أن تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس في أول اجتماع لها، في حين يتولى مدير عام الصندوق ترشيح مقرر للجنة.

وحدد القرار مدة العضوية في اللجنة، بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها، إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم بقرار من المجلس.

وحدد القرار، عدداً من اختصاصات اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة.

كما أصدر المجلس القرار رقم "19" لسنة 2018، بشأن نظام التأمين الصحي لموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة، والذي يسري على الجهات الحكومية والمؤمن عليهم وفقاً لأحكامه، وحدد التزامات المؤمن عليه، وشروط إلغاء التأمين الصحي.

واطلع المجلس على تقرير حول مهرجان أضواء الشارقة في دورته الثامنة، والتي أقيمت فعالياتها تحت شعار "الثقافة في الشارقة"، خلال الفترة 7–17 فبراير الماضي.

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مهرجان أضواء الشارقة يعد من أهم الفعاليات الفنية، والتي تسعى من خلاله الهيئة إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وهوية إمارة الشارقة كوجهة سياحية وثقافية، ونظمت الهيئة عدداً من العروض الفنية شملت 18 موقعاً داخل وخارج المدينة.

وقدم سعادة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي شكره، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته لمهرجان أضواء الشارقة، الذي أصبح اليوم بفضل الرعاية الكريمة لسموه، فعالية عالمية بصدى واسع، ومتابعة كبيرة من ملايين الأشخاص.

وثمن سعادته متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، التي كان لها بالغ الأثر في ظهور الفعالية بالشكل اللائق، الذي يعكس توجه الإمارة وهويتها الثقافية.

وقدم المجلس شكره للهيئة على تنظيمه لهذه الفعاليات الفنية، التي تعكس الهوية الثقافية والحضارية للدولة، وللإمارة بوجه خاصة.

وأقر المجلس التعديلات الواردة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حول مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.