"شؤون الضواحي" تنظم مبادرات "يوم زايد للعمل الإنساني"

الشارقة 24:

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى عدداً من المبادرات لإحياء ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، انسجاماً مع عام زايد 2018، وبالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وفي هذا الإطار قام وفد من مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان بعيادة مرضى مستشفى خورفكان، إحياءً لذكرى رحيل القائد المؤسس، وعمدوا إلى توزيع الهدايا على المرضى من الأطفال ومرضى قسم الباطنية.

وفي سياق متصل، نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة إفطاراً جماعياً لموظفي الدائرة من الفئات المساندة وشاركتهم الفرحة بهذا اليوم.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أطلق مشروعات التنمية في جميع ربوع الوطن، فأنشأ الطرق والمستشفيات والمصانع والمطارات، واهتم ببناء الإنسان وجعله محور التنمية، وقدم للبشرية صوراً مشرفة لمعاني البذل والعطاء.

وأشار خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى أهمية مشاركة الدائرة في يوم زايد للعمل الإنساني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتبع نهجاً راسخاً أسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتكون الدولة دائماً واحة عالمية للخير والعطاء.