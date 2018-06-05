"غرفة الشارقة" توقع مذكرة تفاهم مع "الرابطة الدولية للمعارض"

الشارقة 24:

وقـعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للمعارض والفعاليات IAEE، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بغرض تنفيذ عدد من الدورات التدريبية من "برنامج التعلّم المعتمد "CEM" في إدارة المعارض.

ونصّت المذكرة التي تزامن توقيعها مع اليوم العالمي للمعارض، على تنفيذ ما لا يقل عن 9 دورات تدريبية متخصصة ببرنامج "IAEE CEM Learning Program"، على أن تقام على مدى عام كامل، وتشمل 7 دول عربية هي الإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان وفلسطين والأردن.

وحضر توقيع الاتفاقية سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد دايفيد دوبويس الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، إلى جانب كل من سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض رئيس الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الرابطة الدولية للمعارض والفعاليات يندرج في إطار سعي الغرفة لدعم قطاع المعارض والفعاليات على المستويين المحلي والإقليمي، انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتبادل المعرفة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة، وبما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة، نظراً لدور قطاع المعارض وارتباطه وأثره المباشر على مختلف الجوانب الثقافية والاقتصادية والمعرفية.

ووجه العويس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعارض، مؤكداً أن رؤية سموه الثاقبة وتوجيهاته الحكيمة بتأسيس مركز إكسبو الشارقة كأول منشأة من نوعه في الدولة قبل 41 عاماً، أثمرت نجاحاً باهراً انعكس في تبوء الشارقة موقعاً رائداً في صناعة المعارض على مستوى العالم، وتحولها إلى إحدى أبرز المدن التي تقود هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط، حتى غدت الشارقة الوجهة الأمثل للشركات وللمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، في إطار استراتيجية الإمارة الرامية لتعزيز مسيرة التنويع والانفتاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسعيها الدؤوب لتحقيق النهضة الشاملة على كافة الصعد.

من جهته، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن تنظيم هذه الدورات التدريبية بالتعاون ما بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، وبدعم من مركز إكسبو الشارقة، ينطلق من الحرص على توفير أفضل الكوادر الإماراتية والعربية المتخصصة في مجال إدارة المعارض على مستوى المنطقة للاضطلاع بدور تطويري وتحديثي والارتقاء بمستوى هذه الصناعة الحيوية وفق أفضل الممارسات العالمية.

واتفق الجانبان بموجب المذكرة على أن يتم تحديد مواعيد عقد هذه الدورات والمساقات التي سيقام بعضها في غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة في وقت لاحق، وستتولى غرفة الشارقة توفير قاعة اجتماعات واحدة لكل دورة وكافة التجهيزات اللوجستية اللازمة، في حين تقوم الرابطة الدولية بإدارة الدورات وفق دليل عمليات برنامج التعلّم المعتمد، وتقديم هيئة تدريس معتمدة من البرنامج لتدريس المقررات الدراسية، بالإضافة إلى توفير مواد الدورات على الشبكة.