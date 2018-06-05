"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تخصص 264 مسجداً لصلاة التهجد

الشارقة 24:

ضمن برنامجها الرمضاني الحافل بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، خصصت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 40 مسجداً للاعتكاف، و264 مسجداً لصلاة التهجد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

تتوزع مساجد الاعتكاف على كافة مدن الإمارة، منها 26 مسجداً بمدينة الشارقة، و6 مساجد بالمنطقة الوسطى، و8 مساجد بالمنطقة الشرقية موزعة على المدن، حيث تم اختيار المساجد وفق جملة من الاعتبارات، منها سعة المسجد وتوفر جميع المرافق الخدمية التي يحتاجها المعتكفون.

وأكد سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، أن الدائرة خصصت 264 مسجداً لصلاة التهجد؛ للتيسير على المصلين، حيث تم تحديد توقيت الصلاة بالتنسيق بين إمام المسجد وقاطني المنطقة، كما قامت الدائرة بتخصيص المساجد الرئيسية للقراء ذوي الأصوات الندية.

وأشار السبوسي إلى أن الدائرة قامت بتخصيص الهاتف المجاني "8001441" للرد على الاستفسارات الشرعية من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، عدا أوقات الصلاة، وكذلك الرقم المجاني "80017" للاستفسارات العامة عن البرامج والأنشطة الرمضانية من الساعة 3 ظهراً وحتى 2 صباحاً.