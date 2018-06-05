"أولياء أمور الوسطى" يشارك بمبادرات "يوم زايد للعمل الإنساني"

الشارقة 24:

قام مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، بتوزيع وجبات إفطار صائم على عمال المنطقة الوسطى في مقره المجلس في مدينة الذيد، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، والذي يتزامن مع ذكرى رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة ذكر راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي ليؤكد مشاعر الحب والوفاء التي يكنها شعب الإمارات لباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما غرسه من قيم استهدفت تعزيز وحدة نسيج مجتمع الإمارات.

وأوضح المحيان أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة تعكس عظمة إنجازات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك لنا نهجاً مستمراً في العطاء والبذل والمحبة والسعي لخير الإنسانية ورخائها، مشيراً إلى أن مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات حرص على أن يكون له حضوره في هذا المشهد الجميل والعظيم.