شرطة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الوثائق والأرشيف

الشارقة 24:

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بشرطة الشارقة، مذكرة تفاهم لتدعيم وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، ووقع من جانب شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومن جانب هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف صلاح سالم المحمود مدير عام الهيئة، وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة.

ورحب اللواء الشامسي بوفد الهيئة مثمناً الدور الهام الذي يقدمونه لخدمة المجتمع من خلال خدمة التوثيق والأرشفة وحفظ المعلومات، وذلك لخبراتهم التراكمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن المذكرة الموقعة ستعود بالنفع على الطرفين، حيث تتمحور بنودها حول التعاون الكامل وتبادل الخبرات.

من جانبه شكر السيد المحمود، شرطة الشارقة على توقيع المذكرة، وقال إن هذه الاتفاقية تترجم تعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات الحكومية، لا سيما أن مشروع السجل التاريخي الذي تنظمه الهيئة له دور في توثيق تاريخ القيادة العامة لشرطة الشارقة منذ نشأتها إلى يومنا هذا، والعمل على تبادل الخبرات وتعزيز المهارات والمعرفة بيننا من خلال عقد دورات تدريبية وتثقيفية في المجالات ذات الصلة.