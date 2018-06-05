"الحكومة الإلكترونية" بالشارقة تنظم فعاليات تجسد نهج زايد الإنساني

الشارقة 24:

في إطار حرص دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة على تنفيذ مبادرات تعود بالخير على مجتمع الإمارات، وضمن مسؤوليتها المجتمعية المنبثقة من قيمها المؤسسية، وبالتزامن مع عام زايد، نظمت الدائرة عدداً من الفعاليات والمبادرات التي تحرص الدائرة من خلالها على تبني ما أرساه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من قيم وتخليد ذكراه ونشر مبادئه.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: "أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد عام 2018، والذي يصادف الذكرى الـ 100 لمولد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ليكون مناسبة وطنية تحت شعار "عام زايد"، هي فرصة لتخليد أعمال وقيم وموروث المغفور له بإذن الله، في الخير والعطاء والعزيمة والإرادة لبناء الوطن، بفضل الرؤية السديدة التي أسسها لدولة الاتحاد مع إخوانه حكام الإمارات، مما جعلها تتبوأ منزلة مرموقة بين دول العالم في كافة المجالات".

وأضاف الشيخ خالد القاسمي: "أن عام زايد هو مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، بما يؤكد مواصلة النهج الذي قامت عليه الدولة منذ أسسها زايد "رحمه الله" وحتى الآن، وهو ما يؤكد أن البذل والعطاء لا يرتبط بفترة زمنية بل هو نهج مستمر بجهود شباب الإمارات، الذين يسعون بكل طاقاتهم وإمكاناتهم إلى خدمة الوطن".

ومن جانبها، أشارت سعادة نور علي النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، إلى أن الدائرة نظمت عدداً من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان الكريم بالتزامن مع عام زايد، حيث نظمت 3 فعاليات مجتمعية أولها تنظيم حفل إفطار في دار الرعاية الاجتماعية بالشارقة، بهدف تعميق أواصر الترابط مع كبار السن وتقديم الشكر لعطائهم النبيل ورداً لجميلهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنظيم حفل إفطار جماعي لمنتسبي دار الرعاية المنزلية.

وزعت الدائرة أكثر من 500 وجبة إفطار صائم على فئة العمال في المناطق الصناعية، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من رمضان من كل عام.

وفي ختام حديثها، قالت النومان إن تنظيم مثل هذه المبادرات يأتي في إطار أهمية شهر رمضان الفضيل واستغلاله في العمل الخيري والإنساني التي تنطلق من القيم الدينية التي تثري العمل الخيري والتكاتف والتواصل مع مختلف الجهات المساهمة والداعمة للمجتمع ومشاركتها الحيوية في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المشاركة والمتعاونة مع الدائرة.