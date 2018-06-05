بلدية الحمرية تحتفي بيوم البيئة العالمي

الشارقة 24:

احتفاءً بيوم البيئة العالمي، نظمت بلدية الحمرية مبادرات وفعاليات توعوية وتثقيفية متنوعة، شملت زيارة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية في منطقة الحمرية.

جاء ذلك في إطار غرس مفهوم البيئة المستدامة، فضلاً عن توضيح فكرة إعادة التدوير وطرق الاستفادة منها وأهمية الحفاظ على البيئة.

وقامت فرق من بلدية الحمرية وفق خطة استراتيجية بزيارة المؤسسات والجهات المختلفة والمدارس للتعريف بالبيئة المستدامة، وإبراز فكرة التدوير، بجانب التوعية بالأنماط والأشكال التي تحافظ على البيئة صحية نظيفة والتعريف بيوم البيئة العالمي.

وفي هذا الإطار أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أهمية دور بلدية الحمرية في إحياء اليوم العالمي للبيئة، واستغلاله في نشر ثقافة البيئة المستدامة وتوعية الأفراد والمؤسسات بهذا الدور الحيوي.

وأشار الشامسي إلى أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يمثل نهجاً سنوياً اعتادت عليه البلدية، من منطلق إيمانها بأهمية العمل المشترك مع كافة المؤسسات والأفراد، والاتجاه نحو توفير بيئة صحية ومستدامة ومجتمع آمن.