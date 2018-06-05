33 طالباً من جامعات الدولة يبدؤون برنامج التدريب الصيفي بكهرباء الشارقة

الشارقة 24:

بدأ 33 طالباً وطالبة من مختلف جامعات الدولة برنامج التدريب الصيفي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل وصقل حصيلتهم الأكاديمية بالخبرة، ما يرفع من جودة المخرجات، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة والدولة.

وخلال افتتاح برنامج التدريب الصيفي، قدم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة محاضرة للطلاب والطالبات، طالبهم فيها بالاجتهاد في تحصيل العلم والاستفادة من فترة التدريب والبداية الصحيحة في حياتهم العملية، التي تعتبر نصف الطريق للنجاح، وأهمية الاطلاع والتعرف على التجارب المحلية والعالمية حتى ترتقي قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وتشجيعهم على المشاركة في برامج التطوع لخدمة المجتمع وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجالات العمل.

وأكد الليم أن الهيئة تحرص على تنظيم البرامج التدريبية لموظفيها وللطلاب والطالبات، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة لخلق جيل متميز قادر على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار الليم إلى أن برنامج التدريب الصيفي بالهيئة يهدف إلى استثمار وقت الفراغ لدى الطلاب والطالبات بما يفيدهم في حياتهم العملية والدراسية، وتعلم فنون التعامل مع الناس واكتساب مهارة حل مشاكل الحياة العملية، بالإضافة إلى تهيئة الطلاب والطالبات للدخول إلى عالم الوظائف والأعمال عن طريق تزويدهم بمجموعة من المعارف المهنية تساعدهم على تكوين تصور مبدئي عن الاتجاه الأكاديمي المناسب، وتحفيز الطلبة لاستكشاف قدراتهم الحقيقية وتقييم إمكانياتهم الذاتية بما يساعدهم على تشخيص مواطن القوة والضعف لديهم وتنمية الثقة بالنفس وخدمة الوطن والمجتمع وتعريف الطلبة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح سعيد القصير مدير إدارة الموارد البشرية، أن البرنامج التدريبي للطلبة والطالبات تم إعداده وفق أفضل المعايير العالمية وروعي فيه الشقين النظري والعملي في التدريب بحيث يسهم في إبراز وتنمية مواهب الطلبة وصقل وتعزيز قدراتهم وخبراتهم وتعريفهم ببيئة العمل، وتم توزيع المتدربين والمتدربات على أقسام وإدارات الهيئة المختلفة.

وأشار القصير إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن تنظيم زيارات للمتدربين إلى عدد من مشروعات ومواقع العمل بالهيئة مثل محطة واسط ومصنع مياه زلال ومركز التحكم وإدارة الترشيد، وغيرها من إدارات الهيئة.

وأوضحت فاطمة أحمد منسق التدريب بالهيئة، أن هناك كادر متخصص بإشراف المهندس محمد عبد الفتاح سيكون متابع للطلاب والطالبات وتقييمهم، مشيرة إلى أن الطلاب والطلاب المشاركين في برنامج التدريب الصيفي من عدد من الجامعات تشمل جامعة الشارقة أقسام طاقة متجددة وكهرباء وميكانيك، وكليات التقنية أقسام كهرباء وميكانيك، والجامعة الأميركية أقسام ميكانيك وكهرباء والكترونيات، وسيستمر البرنامج لمدة شهر سيتم خلال تعريف الطلاب والطالبات بمجالات عمل الهيئة وأحدث الجوانب الفنية والإدارية التي تطبقها.