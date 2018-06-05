"الشارقة لإدارة الأصول" تحيي "يوم زايد للعمل الإنساني"

الشارقة 24:

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أمس الإثنين، عن توزيع 400 وجبة إفطار مجانية من قِبَل موظفيها على الزائرين والعاملين، في سوق الجبيل وسوق الحراج، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 من رمضان من كل عام، وتماشياً مع التزام الشركة بنشر قيم الخير والعطاء وتعزيز التكافل المجتمعي، خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال سعادة إبراهيم الحوطي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، في شركة الشارقة لإدارة الأصول: "يسرنا أن نكون من المشاركين في مثل هذه المبادرات، التي تعكس التزامنا بالتماسك الاجتماعي وروح العطاء، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واحتفالنا بشهر رمضان الكريم مع موظفينا، من خلال توزيع وجبات الإفطار على الزوار والعاملين في كلا السوقين".

وقال أحد المستفيدين من هذه المبادرة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، مثال يحتذى به في الوحدة والتضامن، وكان لإمارة الشارقة دور كبير في تعزيز المبادرات الخيرية النبيلة، وتلقينا اليوم لوجبات الإفطار يعتبر من أبرز وجوه الخير ويشكل لفتة إنسانية تجاه الصائمين في هذا الشهر الكريم، ونأمل أن تستمر شركة الشارة لإدارة الأصول، في نشر الخير والبهجة عاماً تلو الآخر".