بلدية الشارقة توقع وثيقة "الالتزام بمراعاة السن"

الشارقة 24:

وقع سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، في مبنى البلدية الرئيسي، وثيقة الالتزام بمراعاة السن، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن.

جاء ذلك بحضور الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، وأسماء الخضري مديرة المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، لتكرس البلدية بذلك مراعاتها لجميع الفئات، والتزمها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على أن تكون الإمارة البيئة المثالية للعيش وقضاء أجمل الأوقات، ومراعية للسن وتقدم خدماتها بأعلى درجات الجودة.

وأكد الطريفي أن التوقيع على الاتفاقية يؤكد التزام البلدية في أن تكون مراعية للسن، والتزماً منها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون الإمارة مراعية للسن والوجهة المثالية للعيش، كما أنها تقدم خدماتها بالشكل الأمثل، فبفضل هذه الرؤى الحكيمة لسموه باتت الشارقة منارة ونموذجاً متفرداً بين مدن العالم في مختلف المجالات، ولذا تحرص البلدية على تكثيف الجهود بشكل دائم للعمل ضمن منظومة العمل الحكومي المتميز لتكريس رؤى واستراتيجية الإمارة، وتحرص على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الدوائر والجهات لتحقيق أعلى معايير الجودة بكل ما تقدمه.

وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن البلدية تحرص على دعم عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وتبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، من حيث عمل العديد من المبادرات ونشر الوعي الكافي بين الموظفين، وتقديم خدماتها بما يتلاءم مع جميع الفئات بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تأسيس فريق عمل يتولى مهمة دعم جهود الإمارة في هذا المجال، وهو مكون من مختلف الإدارات والأقسام لقديم خدمات مثالية وبمعايير ذات جودة عالية تراعي جميع الفئات، في إطار خطة واستراتيجية البلدية لدعم مختلف المبادرات المجتمعية، ومواكبة تطلعات صاحب السمو حاكم الشارقة.

من جانبها، ثمنت أسماء الخضري الجهود التي تبذلها بلدية مدينة الشارقة لدعم رؤية الإمارة، ومراعاتها للسن، وتوقيعها على الوثيقة، مشيرة إلى أن البلدية لا تألو جهداً في تقديم التعاون مع مختلف الجهات وسرعة الاستجابة، حرصاً منها على تطوير العمل والأداء وتحقيق رؤية الإمارة التي تسير بخطى ثابتة ومتميزة لتنفيذ معايير ومتطلبات المدن المراعية للسن، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تساهم هي الأخرى بدورها في تحقيق هذه المعايير.