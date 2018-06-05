سلطان القاسمي يصادق على اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة وأوتاوا الكندية

الشارقة 24 - راشد حمدان:

صادق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وجامعة أوتاوا الكندية.

وتقضي الاتفاقية على طرح برامج أكاديمية مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والعلوم الصحية والطب الجزيئي وهندسة الطب الحيوي وتقنية المعلومات الحيوية، والهندسة والعلوم والهندسة الصناعية والإدارة والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الحاسوب وعلوم تكنولوجيا أمن المعلومات والهندسة المدنية والبيئية.

وشملت الاتفاقية أيضاً طرح برامج مشتركة في برامج الآداب والعلوم الإنسانية والقانون التي تشمل علوم الجريمة والعدالة الجنائية ومختلف التخصصات القانونية بما فيها قانون الفضاء والعلاقات الدولية والعلوم السياسية.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في ميادين الابتكار وريادة الأعمال في الهندسة والطب والعلوم الصحية والإدارية.