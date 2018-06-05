سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة تواصل تعزيز تقدمها ومكانتها في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة، من خلال سلسلة من الإنجازات الكبيرة ذات الآفاق العالمية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو حاكم الشارقة للاجتماع الـ 45 لمجلس أمناء جامعة الشارقة، الذي عقد مساء أمس الإثنين، بمكتب سموه بالجامعة.

وبين سموه أن خطط التطوير والبحث العلمي التي تعمل عليها الجامعة، تعبر عن دأبنا في تعزيز مكانة جامعة الشارقة لتصل إلى المكانة المرموقة التي تصبو إليها.

وبدأت مجريات الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماعه السابق، ليطلع المجلس على تقرير قدمه مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي، بدأه بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، على توجيهات سموه السديدة، ودعمه المادي والمعنوي للجامعة، مؤكداً أن هذا الدعم هو الأساس في تحقيق الجامعة لتقدمها وتطورها ولإنجازاتها.

وتناول التقرير سعي الجامعة إلى تقديم مناهج متطورة ذات جودة عالية بهدف إعداد الطلبة لتولي وظائف وأدوار قيادية في مختلف المجالات، ودمج المزيد من أنشطة البحث العلمي في مناهج برامج البكالوريوس.

وتطرق التقرير إلى تطبيق نظام المعلومات الإلكترونية لطلبة كلية الطب إلى جانب طلبة السنة الرابعة والخامسة "الدورات الإكلينيكية"، وإكمال الملفات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى تحول ملفات البرامج والمساقات إلى نظام رقمي.

وذكر التقرير جهود الجامعة في مجال الاعتماد الدولي، حيث حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال من بينها: حصول جميع برامج كلية الهندسة وبعض برامج العلوم على اعتماد المجلس الأميركي لاعتماد الهندسة والتكنولوجيا ABET، وحصلت البرامج في كلية إدارة الأعمال على اعتماد جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال AACSB.

وحصلت برامج كلية الاتصال على اعتماد مجلس اعتماد التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري ACEJMC، وكذلك حصلت كلية الطب هذا العام على الاعتماد الأكاديمي العالمي لجميع برامجها التعليمية والتدريبية وخاصة في المجال الجراحي من كلية الأطباء البريطانية الملكية للجراحين.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة تطرح حالياً 96 برنامجاً أكاديمياً معتمداً في جميع الدرجات "9 دكتوراه، 20 ماجستير، 1 دبلوم دراسات عليا، 52 بكالوريوس، 14 دبلوم متوسط".

ولفت التقرير إلى زيادة وتعزيز التزام الجامعة بالأنشطة البحثية والإبداعية، حيث تم نشر 597 بحثاً علمياً، خلال العام الماضي، بحسب قاعدة البيانات العالمية "سكوبس"، مقارنةً بعد 178 بحثاً منشوراً في العام 2013.

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بتخفيض 50% من رسوم السكن الداخلي للطلاب والطالبات، تشجيعاً لهم على استخدام السكن الداخلي للجامعة والخدمات التي يوفرها لهم في تهيئة الجو الدراسي الملائم للدراسة وتحصيل المعرفة.

واعتمد المجلس ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية قدمتها اللجنة الأكاديمية لمجلس الأمناء، كما اعتمد تغيير مدة رئاسة القسم من سنتين إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتغيير مسمى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها إلى قسم اللغات الأجنبية وآدابها، بهدف طرح برامج لغات أجنبية أخرى.

واعتمد طرح برنامج البكالوريوس في اللغة الفرنسية وآدابها وبرنامج الماجستير في المعلوماتية في الطب الحيوي والصحي.

كما اعتمد المجلس موازنة الجامعة التشغيلية للعام الأكاديمي 2018/2019، واتفاقيات التعاون مع الجامعات العالمية أوتاوا ومغيل وMIT في طرح برامج مشتركة تمنح الشهادات في مجالات الدراسات العليا.

واعتمد المجلس التعاون مع أكاديمية العلوم الصينية لتنشيط مشروع طريق الحرير في العلوم الأكاديمية من خلال تأسيس مركز اللغة العربية في جامعة سيان الصينية بإشراف جامعة الشارقة، وكذلك التعاون مع جامعة جيان وجامعة جيجيان غونغشانغ الصينية في مجالات اللغات والعلوم المصرفية والمالية.

ووافق المجلس على تأسيس المكتب الاستراتيجي والتميز وبرامج الدبلوم الأكاديمي المهني خاصة لموظفي حكومة الشارقة وعدداً من برامج التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس.

وصادق المجلس في ختام جلسته على تخريج الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج والحصول على درجات الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا في فصل الربيع 2017/2018، وكذلك الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج والحصول على درجة البكالوريوس والدبلوم في فصل الربيع 2017/2018، ويبلغ العدد الإجمالي لعدد الخريجين في احتفالات جامعة الشارقة لفصل الربيع: 1662 خريج وخريجة، منهم 582 بكليتي الطب والعلوم الصحية، و221 دراسات عليا، و26 دكتوراه، أثنان منهم حصلوا على شهادتين واحدة من جامعة الشارقة والأخرى من جامعة "ETS" الكندية في تخصص الهندسة الإدارية والصناعية.

وتوجه أعضاء المجلس بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس المجلس، مؤكدين بأن دعم سموه المادي والمعنوي لمشاريع وخطط إدارة جامعة الشارقة العلمية والأكاديمية ولمجلس أمنائها هو الذي يقف وراء هذه الإنجازات.

حضر الاجتماع كل من سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة نورة النومان رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور عبيد بن علي المهيري المدير السابق لكليات التقنية في الفجيرة، والسيد أحمد الرشيد المحامي والمستشار القانوني، والدكتورة محدثة الهاشمي مدير كليات التقنية العليا في الشارقة.

ومن الشخصيات العلمية العالمية، حضر كل من الاستاذ الدكتور جاكوز فيرمونت رئيس جامعة أوتوا وأستاذ القانون الدولي، والأستاذ الدكتور جونتر ماير أستاذ في جامعة ماينز في ألمانيا، والأستاذ الدكتور كمال يوسف التومي المدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أميركا، والأستاذ الدكتور عبد الله حسين ملكاوي مدير جامعة الأمير فهد بن سلطان بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور مارتن بارستو نائب مدير جامعة لانشستر للشؤون الأكاديمية ورئيس الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، والأستاذ الدكتور محمد صايغ نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للشؤون الطبية، والسيد مات أياسدون نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.