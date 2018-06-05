"بلدي الشارقة" يستكمل جلسات الحوار المفتوح مع المواطنين

الشارقة 24:

استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المجلس البلدي لمدينة الشارقة خلال شهر رمضان، نظم المجلس الجلسة الرمضانية الثانية في مجلس ضاحية الخالدية، تناول خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي، من خلال توضيح أهمية عمل المجالس البلدية ودور اللجان في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الحياتي للمواطنين.

حضر الجلسة سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، وسعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وسعادة سالم بن علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وأعضاء المجلس وجموع من المواطنين.

أكد سعادة المهيري أن هذا اللقاء بين أعضاء المجلس والمواطنين يأتي في إطار حرص المجلس البلدي على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاطلاع على أمور المواطنين وتحسس احتياجاتهم والعمل على معالجة قضاياهم ضمن السبل المتاحة.

تمحورت الجلسة حول مناقشة أهمية دور المجالس البلدية في معالجة أمور المواطنين، حيث قدم كل رئيس اللجنة ملخصاً عن طبيعة عمل لجنته بحسب ما ورد في قانون 2/2004 بشأن البلديات واللائحة التنفيذية للمجالس البلدية.

وتخللت الجلسة مداخلات ومناقشات بين أعضاء المجلس والحاضرين، حيث رحب أعضاء المجلس بجميع الاستفسارات وقدموا شرحاً وتوضيحاً عن كيفية عمل اللجان ودورها في معالجة المواضيع، كما دعا رئيس وأعضاء المجلس الحضور إلى التواصل بشكل دائم مع المجلس البلدي في كل ما يخص أمورهم لأن المجالس البلدية هي حلقة الوصل بين المواطن وجميع الدوائر والجهات الحكومية.

كما أكدوا أن المجلس يتحرك من خلال الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في حفظ كرامة المواطنين من خلال المجالس البلدية أو كافة المجالس والدوائر الحكومية الأخرى التي تتكامل بينها للارتقاء بمستوى الخدمات، ولتأمين سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وفي نهاية اللقاء، توجه سعادة المهيري بجزيل الشكر لجميع الأخوة المواطنين على حضورهم وعلى مداخلاتهم التي أثرت اللقاء، كما خص بالشكر دائرة الضواحي وشؤون القرى على ما تقدمه من خدمات في تنظيم الجلسات وتوفير كافة الخدمات في مجالسها المنتشرة في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.