6 دوائر حكومية تتنافس في نصف نهائيات مسابقة "خلكم ويانا" الرمضانية

الشارقة 24:

أعلنت إذاعة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن تأهل 6 فرق إلى المرحلة نصف النهائية من مسابقة "خلكم ويانا" الرمضانية، من أصل 33 مؤسسة ودائرة حكومية وشبه حكومية شاركت في المسابقة الثقافية والمعرفية، التي تستمر حتى 10 يونيو الجاري، بهدف إيجاد بيئة تفاعلية تكاملية بين مختلف القطاعات في الإمارة.

وجاء تنظيم المسابقة، انطلاقاً من رؤية المؤسسة الساعية إلى دفع خطط التنمية المجتمعية قدماً، وإبراز الدور الذي يلعبه الإعلام في إظهار الكفاءات الإبداعية والمعلوماتية لدى منتسبي الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة إمارة الشارقة، وتوجيه المنتسبين إلى تبنّي مقدرات الإبداع والتميّز، وزرع روح التنافس الشريف بين الموظفين، وتعزيز طاقاتهم البشرية والمعرفية.

وتأهل إلى نصف نهائيات المسابقة كل من فريق هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وهيئة الشارقة الصحية، والمدينة الجامعية بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومطار الشارقة، ليتأهلوا إلى المرحلة الأخيرة، والتي ستحدد الفائزين بكل من المركز الأول والثاني والثالث.

ويضم فريق عمل المسابقة الإعلاميين ناجي خميس ومحمد الحوسني، والمخرجين عبد العزيز الملا وأحمد حسين آل علي، والمشرف العام والهندسي لوحدة النقل الخارجي المهندس هيمن زكريا.

وتخضع المسابقة لمجموعة من الشروط وأبرزها، أن يتكون كل فريق من ثلاثة متسابقين، إضافة إلى متسابق احتياط، من موظفي نفس الدائرة أو المؤسسة الحكومية.

كما تشترط المسابقة أن يتم تعيين شخص واحد لقيادة الفريق والإجابة عن الأسئلة خلال 20 ثانية، بشرط ألا ينقل السؤال إلى الفريق الآخر، وتشتمل المسابقة على طرح الأسئلة بالتساوي على جميع الفرق، وتختلف أعداد الأسئلة حسب المرحلة، بحيث تتاح ثلاث مراحل مختلفة يوم المسابقة، ويعتبر الفريق منسحباً في حال طلب التأجيل أو الاعتذار عن الحضور، أو إضافة متسابق لا ينتمي للدائرة أو المؤسسة المشاركة.

وتتأهل الفرق المشاركة بناءً على ما جمعته من نقاط من مرحلة إلى أخرى، فيتأهل أعلى 15 فريقاً في مجموع النقاط، من أصل 33 فريقاً إلى المرحلة الثانية، لتتأهل بعدها 6 فرق للمرحلة نصف النهائية، على أن يصل إلى المرحلة الأخيرة 3 فرق، يخوضون تنافساً معرفياً بنظام الدوري، حيث سيتم طرح عدد من الأسئلة في محاور متنوعة.

وتخصص اللجنة المنظمة للمسابقة جائزة نقدية قيمتها 60 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، فيما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف درهم، والثالث 20 ألف درهم.

وتقدم إذاعة الشارقة خلال شهر رمضان الفضيل باقة من البرامج الدينية والاجتماعية إلى جانب إنتاج أحدث المسلسلات الخليجية لنخبة من نجوم الدراما المحلية، كما تخصص على مدار اليوم طيفاً من برامج المسابقات التفاعلية التي تهدف من خلالها إلى إثراء المخزون المعرفي للجمهور، فضلاً عن تسليط الضوء على الركائز التراثية التي يتمتّع بها المجتمع الإماراتي.