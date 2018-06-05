معهد الشارقة للتراث ينظم أمسية بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"

الشارقة 24:

تخليداً لذكرى وفاة الوالد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واحتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني، نظم معهد الشارقة للتراث، مساء أمس الإثنين، في مقره بالمدينة الجامعية، أمسية رمضانية بعنوان "يوم زايد للعمل الإنساني".

جاء ذلك بحضور المهندس محمد خميس مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة، حيث تحدث فيها الكاتب الدكتور يوسف المدفعي، وأدارها الدكتور مني بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

وشكلت هذه الأمسية محطة سنوية لترسيخ قيم الخير والعطاء التي آمن بها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبثها في نفوس أهل الإمارات، حيث تحدث الدكتور يوسف المدفعي، عن الإنجازات التي حققها الشيخ زايد، ومآثره الإنسانية، وأعمال الخير التي لا تعد ولا تحصى، التي تركت تأثيراً كبيراً داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "الشيخ زايد "رحمه الله"، كان رجل حكم وسياسة وخير، سعى دوماً إلى بناء دولة الإمارات وتحقيق رخاء الإماراتيين، وكان لذلك أثر كبير على تطور الدولة التي احتلت مكانة عظيمة بين دول العالم، فقد اهتم رحمه الله اهتماماً كبيراً بالتعليم والصحة والعمران، ما كان له بالغ الأثر على الدولة وأدائها".

وأضاف الدكتور المسلم: "لا ننسى جهود الشيخ زايد في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشاطره في ذلك شقيقه الشيخ جابر الأحمد الصباح، حيث تحقق ذلك في 25 مايو 1981 بأبوظبي، واقترن اسمه "رحمه الله" بالعمل الإنساني في كل مكان، وسيظل ذلك بفضل ما أرساه من قواعد راسخة، تشهد عليها أعماله المتعددة منذ ريعان شبابه وتوليه الحكم".

من جانبه، قال الدكتور يوسف المدفعي: "شغل العمل الإنساني حيزاً كبيراً من تفكير الشيخ زايد "رحمه الله"، حيث وصلت مساهماته إلى شتى أنحاء العالم، وعُرف "طيب الله ثراه" في مشارق الأرض ومغاربها بزايد الخير، تعبيراً عن أياديه البيضاء وأعماله الخيرية التي شملت شعوب الدول الشقيقة والصديقة، فكان يحرص دائماً على تقديم يد العون للناس كافة، ورسم البسمة على شفاههم".

وأضاف المدفعي: "كان الشيخ زايد "رحمه الله"، معطاءً بالفطرة، وسباقاً في كل خطوة تجاه العمل الخيري، وكانت مبادراته الإنسانية تصب دائماً لنجدة المنكوبين، ومساعدة المحتاجين، ومناصرة الضعفاء، حيث ارتبط اسمه دائماً بالشهامة، ومواقفه النبيلة تجاه غيره، وكان يضع النواحي الإنسانية في مقدمة أولوياته، لذلك يجب علينا أن نسير على نهجه وخطاه، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت بفضله نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني على مستوى العالم".

وإلى جانب الأمسية، قام معهد الشارقة للتراث، بتجهيز صناديق مخصصة للأيتام، والتبرع بها إلى جمعية الشارقة الخيرية، تزامناً مع هذا اليوم الإنساني السنوي.