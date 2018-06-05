"استشاري الشارقة" يختتم الخميس أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الـ 19، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وتعد الجلسة هي الختامية لأعمال المجلس في دور انعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع.

ويناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 في شأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبد العزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، وحميد علي العبار الشامسي مستشار بالدائرة، وعلي راشد خليفة ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية.

بعد ذلك يبدأ المجلس في مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع بكلمة لرئيسة المجلس سعادة خولة عبد الرحمن الملا وتعد الكلمة الختامية ثم تلاوة مرسوم فض الدورة الحالية.