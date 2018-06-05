المدينة الجامعية بالشارقة تحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة 24:





احتفلت المدينة الجامعية بالشارقة بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يصادف 19 من رمضان بتقديم إفطار لمرتادي المدينة الجامعية، بالتعاون مع مركز أمن المدينة الجامعية.

وأكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية على حرص الإدارة على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية التي تشهدها الدولة، كذلك ريادتها في تقديم كل ما هو متميز ويليق بهذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع.

وأشار إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر من أهم المبادرات التي تشجع شعب الإمارات على عمل الخير وتسطير أروع قصص البذل والعطاء والتسامح، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لنهج زايد في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في الخير والعطاء، بعد أن أصبحت الدولة من خلاله قدوة في العمل الإنساني والتسامح، وتصدرت أعلى المراتب ضمن مؤشرات المنح الإنسانية والإغاثية خلال الأعوام الماضية.