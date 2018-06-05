"طبية الشارقة" تحيي "يوم زايد للعمل الإنساني"

الشارقة 24:

نظمت منطقة الشارقة الطبية، أمس الإثنين، أنشطة متنوعة في جميع وحداتها، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، عرفاناً بدوره البارز في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات، وقد تنوعت المبادرات الإنسانية في منطقة الشارقة الطبية والوحدات التابعة لها.

إدارة منطقة الشاقة الطبية

قامت إدارة منطقة الشارقة الطبية بتوزيع مبلغ مالي على الفئات المساندة العاملة بالمنطقة، بحضور الاستاذ محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، والاستاذ محمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية، وموظفي إدارة منطقة الشارقة الطبية لتعزيز التكافل الإنساني.

مستشفى القاسمي

ثم زارت إدارة منطقة الشارقة الطبية المرضى في جميع الأقسام بمستشفى القاسمي وتوزيع الورود عليهم إحياءً لذكرى مؤسس الدولة، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار والسحور الجماعي لفئة العمال والخدمات المساندة.

مستشفى الكويت

ثم زيارة المرضى بمستشفى الكويت في جميع الأقسام وتقديم هدايا لهم إحياءً لذكرى الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، إلى جانب تنظيم إفطار جماعي لجميع العاملين بالمستشفى، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على المحتاجين من الفئات المساندة.

مستشفى الذيد

ثم زيارة المرضى بمستشفى الذيد في جميع الأقسام وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك بحضور طاقم من إدارة المستشفى وعرضاً تقديمياً على الشاشات الداخلية للمستشفى عن أعمال الشيخ زايد، إلى جانب تنظيم إفطار جماعي لجميع العاملين بالمستشفى من الطاقم الطبي والمرضى والخدمات المساندة، إحياءً لذكرى الشيخ زايد.

كما أطلق مستشفى الذيد مبادرة "علم بالقلم"، بالتعاون مع إدارة "التمكين الاجتماعي" بكفالة تعليم يتيم.

مستشفى كلباء

وزع مستشفى كلباء مصاحف على المتعاملين والمراجعين، ونظم معرضاً لصور الشيخ زايد، كما تم التعاون مع جمعية الشارقة الخيرية لحفر بئر باسم موظفي مستشفى كلباء، إحياءً لذكرى مؤسس الدولة، بالإضافة إلى تقديم وجبات الإفطار على مدار الشهر للعاملين من الخدمات المساعدة.

مستشفى خورفكان

إحياءً لذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أطلق مستشفى خورفكان عيادة متنقلة على الكورنيش لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم لعلاج جميع الحالات بالمجان، كما يقوم موظفو مستشفى خور فكان بتوزيع وجبات الإفطار على سائقي مركبات مدينة خورفكان، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على فئة العمال والخدمات المساندة.

وقال الاستاذ محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، إن مشاركة منطقة الشارقة الطبية في يوم العمل الإنساني الإماراتي الذي يأتي إحياءً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، عرفاناً وتقديراً للقيم الإنسانية.