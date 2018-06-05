بلدية الحمرية تنظم إفطاراً جماعياً لكوادرها

الشارقة 24:





نظمت بلدية الحمرية متمثلة بمجلسها الرمضاني مبادرة إفطار صائم لكوادرها بمنطقة الحمرية، ضمن مشاركتها "بيوم زايد للعمل الإنساني".

ويأتي تنظيم الإفطار بمقر مجلس الحمرية الرمضاني بعد أن دأبت البلدية على المشاركة الفعالة والدائمة بيوم زايد للعمل الإنساني بالسنوات الماضية من خلال تبني مبادرات إنسانية وتطوعية تجسد الهدف الخيري.

وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إن الإفطار يترجم المعاني الفاضلة ويجسد ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي وضع حجر الأساس للمسيرة الخيرية الحافلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جاعلاً منها في ركب صدارة دول العالم في المجالات الإنسانية والخيرية والتطوعية.