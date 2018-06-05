"قانونية استشاري الشارقة" تنظر في مشروع تنظيم الوساطة العقارية

الشارقة 24:





نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مشروع قانون لسنة 2018، بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة، عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفة محمد بو غانم وعبد الله صالح النقبي وعبد الله مراد ميرزا ويوسف أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.

واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها وملاحظاتها حول مواد مشروع القانون.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون والذي يتضمن 17 مادة وما به من تعريفات وشروط تتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية والمتعلق بأحكامها من واجبات الوسيط وأجره وزوال صفة الوساطة العقارية وما به من أحكام وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على أراء أعضائها وأقرت رفع تقريرها تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.