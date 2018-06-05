"أولياء أمور دبا الحصن" يوزع وجبات إفطار في يوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة 24:





وزع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن وجبات إفطار على عمال بلدية دبا الحصن، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من شهر رمضان، تحت شعار"إرث زايد تاريخ واعد"، وشارك في التوزيع مجموعة من طلاب وطالبات المدينة.

وأكدت ندى محمد الحمودي ولية أمر متطوعة بأنها سعيدة في المشاركة في العمل التطوعي وفي يوم زايد للعمل الإنساني والمساهمة بمبادرة مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، لغرس قيمة العمل الإنساني في نفوس الأجيال.

وأشار محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن إلى أن ذكر العمل الإنساني لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان طيب الله ثراه يدعونا كمجالس أولياء الأمور إلى مواصلة العمل الخيري وغرسه في نفوس الناشئة والأجيال، ليظلوا تواقين لخدمة البشرية مثلما فعل مؤسس الدولة.