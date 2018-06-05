"الشارقة للتراث" ينظم مجلسه الرمضاني الثقافي بدبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





نظم مكتب معهد الشارقة للتراث بمدينة دبا الحصن المجلس الرمضاني الثقافي تحت شعار "عاداتنا الأصيلة"، والذي تمحور حول العادات التي كانت تمارس في شهر الخير والتي اجتمع عليها الإماراتيون منذ أمد بعيد وماتزال حاضرة إلى يومنا هذا وإن اختلفت في بعض تفاصيلها مع اختلاف الزمن وتطور العصر.

حضر الجلسة سعادة أحمد بن جمعوة رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن وأعضاء المجلس، وطالب صفر مدير بلدية دبا الحصن، وعلي السلامي مدير جمعية الشارقة الخيرية في مدينة دبا الحصن، وكان في استقبالهم الدكتور خالد جميع الهنداسي مدير مكتب معهد الشارقة للتراث بدبا الحصن، وسعيد عبد الله بن يعروف النقبي مشرف البرامج والأنشطة بالمعهد.

قدم محاور النقاش في المجلس، الدكتور عبد الله المغني المحاضر بجامعة الشارقة، بمشاركة الخبير والباحث في التراث الأستاذ سليمان جمعوه الذي استحضر مظاهر استقبال الشهر الكريم وما يحمله من مشاعر الألفة والتواصل والتكافل والترابط بين أبناء المجتمع.

تحري هلال رمضان:

وتطرق سليمان جمعوه إلى رؤية الهلال قديماً في مدينة دبا الحصن، والتي يحدها البحر من ناحية الشرق والجبال من ناحية الغرب وهو ما كان يعيق على أهلها تحري رؤية الهلال، مما يضطرهم إلى الصعود إلى أعلى الأماكن واستحضار الناس ذوي قوة الإبصار للصعود إلى المربعة (الحصن) وهي أعلى بناء في دبا لرؤية هلال الشهر الفضيل.

وأضاف إن إحدى الوسائل المتبعة قديماً في تحري الهلال كانت بالاستعانة بأهل المناطق الجبلية المحيطة ولصعوبة ووعورة الطريق كانت إشارة رؤية الهلال هي إشعال نار في أعلى الجبل ليراه الناس ليأمر الوالي بإطلاق أعيرة متتالية من نيران المدافع إيذاناً برؤية الهلال، بعدها جاء زمن البرقيات التي تصدر من حكومة الشارقة إلى مركز الشرطة الذي هو أيضاً في قلعة دبا الحصن.

السوق الرمضاني والمأكولات الشعبية:

وتطرق الحضور إلى أحد مظاهر الشهر الفضيل قديماً حيث كان أهالي المناطق البعيدة عن المدينة يتوافدون على سوق دبا الحصن وهو السوق الوحيد في المنطقة آنذاك، وذلك لشراء مؤونة رمضان ومن ضمن المأكولات الرمضانية الشهيرة في دبا الحصن، الهريس والعرسية والهريس المهروس في السمك، ومن الحلويات أبو الخوص والمحلبية والفرني والساقو، بالإضافة للوجبة التي لا تخلو مائدة في دبا منها وهي الفريد إلى باقي المأكولات المميزة في شهر رمضان.

وجرت العادة حسب الحضور أن يكون الفطور في الفريج خارج المنزل بتعاون الجيران وذلك لإفطار الصائمين المارين في الطريق ومازالت هذه العادة الحميدة موجودة إلى الآن.

العادات والتقاليد:

من جانبه قال الوالد أحمد بغداد إن الأهالي قديماً كان يحرصون على إقامة صلوات التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الجامع والذي يقع أمام ميناء دبا الحصن، لافتاً إلى أن إمام المسجد قديماً كانت له هيبة لدرجة أن الشباب والأطفال ممن لم يقم بصلاته كانوا يقفزون في الميناء خوفاً واحتراماً لإمام الجامع.

بدوره قال الوالد محمد السلامي إن المسؤولية المجتمعية كانت مغروسة لدى الأهالي فكان الآباء لا يشكون أو يغضبون من تعرض ابناءهم للتأديب أو النصح من قبل المعلم أو المشرف على تحفيظهم القرآن الكريم.

في الختام، قام مدير مكتب معهد الشارقة للتراث بتكريم سعادة أحمد بن جمعوة رئيس المجلس البلدي، ومحمد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة دبا الحصن والأستاذ سليمان جمعوه والدكتور عبد الله المغني.