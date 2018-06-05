الطنيجي يثمن جهود لجنة بطولة البطائح الرمضانية

الشارقة 24:

أشاد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وأمين سر عام مجلس إدارة نادي البطائح بالعمل التكاملي بين البلدية والمجلس البلدي ونادي البطائح الثقافي الرياضي، والذي يعود بالمصلحة العامة لجميع أبناء المنطقة.

وثمّن جهود موظفي النادي، ودورهم الفاعل في النجاح الكبير الذي حققته البطولة الرمضانية، منوها بتضافر جهود حمد سالم بن حمودة رئيس النادي، ولجنة البطولة، وجميع الموظفين والعاملين في النادي.

وأشاد بمساهمات الشركات الراعية للبطولة، ودورها الفاعل والإيجابي في النجاح الذي تحقق، وتوجه بالشكر إلى جميع الفرق التي شاركت في البطولة.

كما هنأ فريقي البطائح بطل الكرة الطائرة والجالية السودانية بطل كرة القدم بالفوز المستحق.