مشيداً بتكامل العمل

الطنيجي يثمن جهود لجنة بطولة البطائح الرمضانية

  • الثلاثاء 05, يونيو 2018 في 8:32 ص
أوضح عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وأمين سر عام مجلس إدارة نادي البطائح، بأن التنسيق وتكامل العمل وتضافر الجهود بين البلدية والمجلس البلدي ونادي البطائح الثقافي الرياضي أسهم في إنجاح البطولة الرمضانية.
الشارقة 24:
 
أشاد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وأمين سر عام مجلس إدارة نادي البطائح بالعمل التكاملي بين البلدية والمجلس البلدي ونادي البطائح الثقافي الرياضي، والذي يعود بالمصلحة العامة لجميع أبناء المنطقة.
 
 وثمّن جهود موظفي النادي، ودورهم الفاعل في النجاح الكبير الذي حققته البطولة الرمضانية، منوها بتضافر جهود حمد سالم بن حمودة رئيس النادي، ولجنة البطولة، وجميع الموظفين والعاملين في النادي.
 
 وأشاد بمساهمات الشركات الراعية للبطولة، ودورها الفاعل والإيجابي في النجاح الذي تحقق، وتوجه بالشكر إلى جميع الفرق التي شاركت في البطولة.
 
 كما هنأ فريقي البطائح بطل الكرة الطائرة والجالية السودانية بطل كرة القدم بالفوز المستحق.