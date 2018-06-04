مجلس الشارقة للشباب: زايد مدرسة الخير والعطاء

الشارقة 24:

أكد أعضاء مجلس الشارقة للشباب، في تصريحات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن نهضة الوطن ما كانت لتتحقق لولا إيمان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات الشباب، خاصة أنه اعتبرهم ثروة الوطن التي يجب استثمارها، من أجل بناء الغد والمستقبل للأجيال المقبلة.

وقال عمار الحريمل الشامسي عضو المجلس: إن زايد الخير علمنا أن نعمل أكثر ونعطي أكثر، ونخدم هذا الوطن العظيم، حيث منح الشباب فرصة للنهوض بذاتهم، كي يثبتوا للعالم أجمع قدرتهم على أن يكونوا جيل المستقبل.

بدوره، قال أحمد لوتاه عضو المجلس: زايد هو ذاك الرجل الذي سخر حياته في خدمة شعبه ووطنه، فأدى أمانته، وها هم أبناء الوطن ينعمون بالرخاء والطمأنينة، فإن كان لنا بالحق أن نفخر، فأكبر فخر بأننا أبناء زايد الخير.

من جهته، قالت عائشة اليحيائي عضو المجلس: رحم الله زايد الحكيم والصادق، من فكره اقتبسنا فتعلمنا منه، ألا ننتظر الغد لنصنع الخير، فالخير متجسد في أبناء دولة الإمارات.