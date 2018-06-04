أشغال الشارقة تنجز تسوية السيوح 9 بـ 6.5 مليون درهم

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، تسوية أراضي منطقة السيوح 9، للمنتفعين من البرامج الإسكانية، وذلك تلبية للاحتياجات السكنية المتزايدة لمواطني الإمارة، وتمهيداً لتوصيل خدمات البنية الأساسية إليها، وتسليمها للمستفيدين المتقدمين لبرنامج زايد للإسكان، ومنح دائرة الإسكان بالشارقة، بتكلفة 6.5 مليون درهم.

وثمن سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بدعم مسيرة التنمية والنهضة، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية، والحفاظ على ترابطهم الأسري.

وقالت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة أشغال الشارقة: إن الدائرة أنجزت العمل بوقت قياسي، وقبل البرنامج الزمني المحدد، على الرغم من صعوبة التضاريس فيها، بسبب وجود تلال رملية، وانخفاض مستوى الأرض في بعض المناطق.

وأضافت الرند، يأتي المشروع في إطار خطة الدائرة التنموية، وتلبية لاحتياجات المجالس البلدية في الإمارة، وعلى ضوء الدراسات الهندسية التي أجرتها الدائرة، من خلال دراسة ومسح طبوغرافية المنطقة والتخطيط العمراني لقطع الأراضي، حيث وصلت المسافة بين منسوب الأرض ومستوى سطح التربة الطبيعية إلى 9 أمتار، وبلغت كمية الدفان المستخدمة للتسوية 3 ملايين متر مكعب، وقامت الدائرة بتسوية المنطقة بالكامل التي ستخدم 807 منتفعين.

وذكرت أن منطقة السيوح 9، ستكون إضافة نوعية إلى العديد من التجمعات السكانية المميزة في الشارقة، وأن الدائرة بدأت بإنشاء طرق حصوية مؤقتة.

بدوره، أكد المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بإدارة مشاريع المباني في الدائرة، أن شركات المقاولات بآلياتها وعمالها، يعملون الآن على تسوية مناطق السيوح من 10 إلى 15 طوال الوقت، لإنجاز أعمال التسوية بشكل سريع، بإشراف على مدار الساعة من مهندسي الدائرة، لافتاً إلى أن هناك دراسات لكل قطعة قبل البدء فيها للتعرف على تضاريسها والوقت المقدر لتسويتها، حيث يستغرق العمل فيها من أسبوع إلى شهر، وذلك حسب كميات الرمال الموجودة بها، والتي تصل في بعضها لآلاف الأمتار المكعبة، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الجهود لتسويتها.

وأضاف نعمان، أن جهوداً كبيرة تبذل على أرض الواقع في إنشاء طرق حصوية لتسهيل وصول سيارات الإنشاء، وكذلك للتسهيل على المقاولين لبدء عملية البناء، نظراً لأن مناطق السيوح تعتبر تجمعات سكانية مميزة في الشارقة، وتشهد كثافة سكانية عالية، مشيراً إلى أن تكلفة تسوية القطعة الواحدة قد تصل إلى 70 ألف درهم، حسب كميات الرمال الموجودة.