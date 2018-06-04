شرطة الشارقة تطلق مبادرة "جرعة أمل"

الشارقة 24:

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة، واحتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني وتخليداً لمآثر الخير لرائد العمل الإنساني ومؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قام فريق بصمة زايد التطوعي من الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الإثنين، بإطلاق مبادرة "جرعة أمل"، والمعنية بتجميع المستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية من أدوية الفائضة عن الحاجة والصالحة للاستعمال من كافة الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة لصالح المرضى المقيمين داخل الدولة، بالتعاون مع مركز الهلال الطبي بالهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الفئات المحتاجة من المرضى المقيمين في الدولة، التي تستحق المساعدة لتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي.

وأفاد فريق بصمة زايد أن إطلاق هذه المبادرة يأتي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات.

ووجدت المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، تجاوباً مع المبادرة الإنسانية "جرعة أمل"، معبرين عن امتنانهم وشكرهم لفريق بصمة زايد للعمل التطوعي على الدور المؤثر الذي يقومون به في شتى جوانب العمل الخيري والإنساني.