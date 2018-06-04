العميد النداس يكرم فريق الأبداع والابتكار بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرم العميد على سيف النداس مدير مديرية المناطق الخارجية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، فريق الأبداع والابتكار، الحاصل على المركز الثاني لجائزة سمو وزير الداخلية مرحلة القائد العام، وثاني أفضل فريق عمل على مستوى القيادة، مما أهل القيادة العامة لشرطة الشارقة لتكون أفضل جهة في تطبيق المقترحات على مستوى وزارة الداخلية وهم: المقدم دكتور سامح الحليان رئيس قسم الجودة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والملازم خالد سليمان الحمودي ضابط إداري بمركز شرطة الغرب الشامل، والمساعد أول دكتور سلطان العضب من مركز شرطة دبا الحصن الشامل، والمساعد أول أحمد عبد الله النقبى مدرب ابتكار بالإدارة العامة للعمليات الشرطية، والمساعد أول شيخة النقبي من إدارة الشرطة بالمنطقة الشرقية.

وأشار العميد النداس إلى أن تأسيس الفريق جاء في العام 2014، تحت اسم "فريق المقترحات"، وتم تغيير مسماه من قبل سعادة اللواء سيف الزرى قائد عام شرطة الشارقة إلى "فريق الأبداع والابتكار"، انسجاماً لتوجه قيادات دولتنا الرشيدة نحو الابتكار في جميع ضروب العمل، بما يحقق سعادة ورفاهية شعب الإمارات.

وأشاد العميد النداس بجهود الفريق التي أسهمت في حصول القيادة على المركز الأول بجائزة سمو وزير الداخلية كأفضل جهة رائدة في مجال الابتكار لعام 2018، وهو جهد مقدر يجب تكريم القائمين عليه من ضباط وضباط صف وأفراد بالقيادة وتحفيزهم، من أجل الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز وتقديم كل المقترحات والابتكارات التي تصب في مصلحة العمل، وتكون خير داعم لكل أفراد المجتمع.