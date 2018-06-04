شرطة الشارقة تطلق حملة "مركبتي مسؤوليتي"

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الأليات والسائقين، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، وقرية التسجيل حملة مرورية تحت شعار "مركبتي مسؤوليتي"، الخاصة بالمركبات منتهية التسجيل، وذلك ترسيخاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق من خلال تعزيز الوعي المروري لقائدي المركبات.

تهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات، والحث على تجديد ترخيص المركبات، لما له من أضرار سلبية وآثار وخيمة على السلامة المرورية، وخاصة أن بعض المركبات قد تكون غير صالحة للسير في الطرقات، إما بسبب وجود أعطال ميكانيكية أو تلف الإطارات وغيرها من المشكلات التي قد تتسبب في وقوع حوادث خطيرة ووقوع وفيات وإصابات.

وترافق مع الحملة سيارة فحص للمركبات تقدم خدماتها ميدانياً، كنوع من التيسير على أصحاب المركبات المنتهية الترخيص، حيث يمكن لصاحبها البدء في استكمال إجراءات تجديد المركبة بعد الانتهاء من الفحص أثناء الحملة، وإلا يتم تحرير المخالفة وفقاً لقانون السير والمرور الذي ينص على العديد من المخالفات الخاصة بعدم صلاحية المركبة.

وشملت الحملة أيضاً توزيع مطويات بعدة لغات "العربية والإنجليزية والأوردو"، تعنى بنشر الثقافة المرورية وتوجيه النصائح والإرشادات لقائدي المركبات بضرورة التزامهم، بحسب قانون السير والمرور، بتجديد ترخيصها في موعدها، حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون السير والمرور.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، ونشر التوعية المرورية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، توعوية قائدي المركبات بالالتزام بالأنظمة المرورية للمحافظة على سلامة المجتمع.