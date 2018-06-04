المجلس البلدي لمنطقة الحمرية يشيد بمآثر القائد المؤسس

الشارقة 24:

بحث المجلس البلدي لمنطقة الحمرية خلال اجتماعه، الأحد، بمقر مجلس الحمرية الرمضاني والمقام على ضفاف خور الحمرية الخدمات المقدمة للمنطقة.

وأشاد المجلس بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وأكدوا أن عطاء زايد سيظل محفوراً تتناقله الأجيال.

كما ثمن الأعضاء اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشؤون المواطنين، ومكارمه الدائمة لرفع مستوى المعيشة، فضلاً عن اهتمام سموه بمنطقة الحمرية.

ترأس الاجتماع حميد بن سمحه الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وحضره نائب رئيس المجلس البلدي حميد فايز الشامسي، ومدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، وأعضاء المجلس البلدي.