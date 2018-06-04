خالد الهاجري: القائد المؤسس استشرف المستقبل برؤيته

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت لديه رؤية سباقة تستشرف المستقبل، ونجح في أن يوجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستقبل مشرق، مبني على حب الخير للإنسانية كافة، ونجح بحكمته الإنسانية أن يجمع القلوب من حوله، وغرس حب الخير في نفوس أبناء شعبه.

وأضاف سعادته بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أسس دولة استطاعت أن تناطح السماء، وتحتل سبق الريادة.

وأشار سعادة مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن القائد المؤسس سيظل حاضراً في قلوب العالم بأعماله وأفعاله ومآثره المختلفة، حيث أسس المغفور له بإذن الله تعالى، دولة يعم خيرها على العالم أجمع إلى الآن.