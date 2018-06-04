مطار الشارقة يوزع وجبات الإفطار على المسافرين والمتعاملين

الشارقة 24:

تماشياً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وتعزيزاً لقيم العطاء التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قامت هيئة مطار الشارقة بمضاعفة عدد وجبات الإفطار التي يتم توزيعها على المسافرين والمتعاملين خلال هذا اليوم، وذلك ضمن مبادرتها السنوية "فطوركم علينا"، التي أطلقتها منذ عدة سنوات طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

كما بادرت الهيئة في يوم زايد للعمل الإنساني باستقبال حملة "بناء المساجد"، والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة في شهر رمضان المبارك بهدف جمع التبرعات من الموظفين للمساهمة في الحملة.

ويأتي تنفيذ هذه الأنشطة والمبادرات ضمن الفعاليات التي تنفذها هيئة مطار الشارقة في عام زايد، وتعكس روح العطاء والمحبة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، وانسجاماً مع استراتيجيات الهيئة للمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز والتواصل بين أفراد المجتمع.

وكما يحرص مطار الشارقة سنوياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تعكس التزامه بحسن الضيافة، واستقبال زوار إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في أجواء تتناسب مع شهر رمضان المبارك، وقد حظيت هذه المبادرة على مدى السنوات الماضية بترحيب المسافرين الذين يزورون الشارقة خلال هذه الفترة من العام.