موارد الشارقة تستضيف مبادرات "يوم زايد للعمل الإنساني"

الشارقة 24:

استضافت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مجموعة فعاليات ومبادرات إنسانية متنوعة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام؛ الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

حيث تضمنت استضافة معرض منتجات أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، والتعريف بحملاتها وإتاحة طرق المشاركة فيها لجميع الموظفين، وذلك بهدف دعم الأيتام وتعزيز روح المودة والتكافل، وتخفيف الأعباء على أسرهم، وإدخال الفرحة على قلوب الفئات المحتاجة من أبناء المجتمع.

كما شملت المبادرات الخاصة بهذا اليوم المشاركة في مشاريع الجهات الإنسانية الداعمة لقضايا مختلفة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد مشاعر التقدير وترسخ قيم الوفاء والعطاء والعرفان لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي ذكرى تجدد نهج القائد المؤسس، وتستذكر مآثره وإنجازاته الإنسانية التي وصلت بمساعدات الإمارات إلى كل محتاج داخل وخارج الدولة، وهو استمرار لمسيرة دولتنا الحبيبة بالخير والعمل الإنساني، وترجمة سنوية تتجسد في التلاحم والتكافل الإنساني، تحت ظل وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.