"اقتصادية الشارقة" تنظم مبادرات عام زايد

الشارقة 24:

في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تنفيذ مبادرات تعود بالخير على مجتمع الإمارات، وضمن مسؤوليتها المجتمعية المنبثقة من قيمها المؤسسية، وبالتزامن مع عام زايد، نظمت الدائرة عدداً من الفعاليات والمبادرات التي تحرص الدائرة من خلالها على تبني ما أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم وتخليد ذكراه ونشر مبادئه.

ومن جانبه قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018، والذي يصادف الذكرى المئوية لمولد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون مناسبة وطنية تحت شعار "عام زايد"، هي فرصة لتخليد أعمال وقيم وموروث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في الخير والعطاء والعزيمة والإرادة لبناء الوطن، بفضل الرؤية السديدة التي أسسها لدولة الاتحاد مع إخوانه حكام الإمارات، مما جعلها تتبوأ منزلة مرموقة بين دول العالم في كافة المجالات.

وأضاف: "عام زايد" هو عام مميز نستذكر فيه الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد والمؤسس والوالد الذي سخر حياته من أجل وطنه وشعبه وأمته.

ومن جانبه أكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن عام زايد هو مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وأن الإنجازات التي تحققت منذ بداية العام وحتى اليوم كانت أعلى من المتوقع، بما يؤكد مواصلة النهج الذي قامت عليه الدولة منذ أسسها زايد طيب الله ثراه وحتى الآن، وهو ما يؤكد أن البذل والعطاء لا يرتبط بفترة زمنية بل هو نهج مستمر بجهود شباب الإمارات، الذين يسعون بكل طاقاتهم وإمكاناتهم إلى خدمة الوطن.

وأشار إلى أن الدائرة نظمت عدداً من المبادرات بالتزامن مع عام زايد، حيث نظمت الدائرة خلال الشهر الماضي معرض حق الليلة الخيري، وقام موظفو الدائرة من مختلف إداراتها ببيع المنتجات والأكلات الشعبية والتراثية، والتي تم استغلال ريع مبيعاتها في تيسير عمرة لعدد من موظفي الدائرة، كما قامت الدائرة وبالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من رمضان من كل عام، ويتزامن مع ذكرى وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتكريم جميع المستخدمين في الدائرة من الفئات المساندة، تقديراً لدورهم الخفي في الدائرة، وذلك بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم في هذا الشهر الفضيل.