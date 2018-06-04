"خيرية الشارقة" تسدد مديونيات 10 مساجين

الشارقة 24:

سددت جمعية الشارقة الخيرية مديونية 10 مساجين، ضمن مشروع تفريج كربة الذي تحرص على تنفيذه باستمرار، بدعم من متبرعي البرنامج الإذاعي "الريح المرسلة"، الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك عبر مؤسسة الشارقة للإعلام، إذاعة الشارقة، وبالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطتي الشارقة وعجمان، حيث تم عرض الحالات في إحدى الحلقات على مستمعي البرنامج، وتم خلالها جمع التبرعات التي بلغت قيمتها الإجمالية 450 ألف درهم، ليتمكن على إثرها المسجونون من مغادرة السجن، والاحتفال مع ذويهم وأسرهم بالعيد وبهجته.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي، دأبت الجمعية على إدخال الفرحة على كثير من الأسر والأفراد من خلال مختلف برامجها ومشاريعها ومبادرتها، وها هي في عام زايد ومع حلول الشهر الفضيل تعمل على الإفراج عن 10 مساجين من خلال مشروعها تفريج كربة، فقامت الجمعية بسداد ديونهم، حيث عجزوا عن سدادها، وتم سجنهم على ذمة القضية، حتى جاءت مكرمة الجمعية من خلال تكاتف المحسنين في المبادرة إلى التبرع، حيث ساهمت صدقات فاعلي الخير في توفير مديونيات 5 مساجين قبيل بث الحلقة، وتم استكمال مبالغ البقية خلال بث الحلقة، ومن ثم تم الإفراج عنهم عقب إنهاء إجراءات تسوية المديونيات لدى أصحابها.

وأشار إلى أن تلك المساعدات المالية والتي بلغت قيمتها 450 ألف درهم، تم تقديمها للمسجونين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطتي الشارقة وعجمان، ما أدخل البهجة على قلوبهم ليقضوا بقية أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد بين عائلاتهم بفرح وسعادة، وليتمكنوا من العودة إلى الانخراط والاندماج في المجتمع من جديد بأعمال وطموحات جديدة.

وأعرب بن خادم عن شكره وتقديره لدور مؤسسة الشارقة للإعلام، إذاعة الشارقة، في مواصلة بث برنامج "الريح المرسلة" خلال الشهر الفضيل من كل عام دون انقطاع، ما يبعث في أفئدة جمهور المحسنين النشاط على مساندة الحالات الفقيرة، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطتي الشارقة وعجمان ممثلين في المنشآت العقابية والإصلاحية، على حسن تعاونهما وسرعة استجابتهما في تنفيذ عمليات الإفراج عن المسجونين، الذين تم سداد ديونهم، وهو أمر ليس بالغريب أو الجديد على نهج الشرطة.