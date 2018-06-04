محمد بن هويدن: يوم زايد للعمل الإنساني يخلد ذكرى القائد المؤسس

الشارقة 24:

أكد محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن يوم زايد للعمل الإنساني يخلد ذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي اقترن الخير باسمه لما قدمه لأبناء شعبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، من مشاريع ومبادرات تصب في قالب العمل الإنساني.

وأوضح أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمكن من بناء وطن تسوده قيم الإنسانية وعمل الخير والتسامح والتعاون والتكافل وقبول الآخر، من خلال نموذج فريد يرسخ ثقافة العمل الإنساني أولاً، ومن ثم بناء المؤسسات القادرة على تنظيم العمل الإنساني بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه، لذا نجحت الإمارات في أن تقدم للبشرية نموذجاً من العمل الخيري، الذي وصل إلى القريب والبعيد والقاصي والداني ووصلت روافده لكل محتاج.